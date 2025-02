Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, Film yang Dibintangi Aktor Tony Leung Tayang Perdana

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Film terbaru yang dibintangi aktor kenamaan Hong Kong, Tony La Fai Leung alias Tony Leung atau dikenal sebagai Big Tony berjudul Legends of the Condor Heroes: The Gallants tayang perdana di bioskop di Balikpapan hari ini, Rabu (26/2).

Film besutan sutradara Hark Tsui yang diwarnai dengan aksi laga memukau akan diputar sebanyak empat kali di CGV Plaza Balikpapan.

Sementara itu, Cinepolis Living Plaza Balikpapan telah menjadwalkan pemutaran film berdurasi 146 menit itu pada pukul 11.20, dan 17.15 WITA.

Simak jadwal bioskop kesayangan kamu di Balikpapan dilansir laman jadwalnonton.com:

CGV Plaza Balikpapan

Terletak di Balikpapan Plaza lt. 1. Jl. Jend. Sudirman No. 1. Klandasan Ilir, Balikpapan

Attack On Titan: The Last Attack

Regular 2D, harga tiket Rp 40 ribu

Tayang pukul: 14.00, 16.55, dan 19.50 WITA