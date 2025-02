Jadwal Bioskop Samarinda Hari Ini, Film Terbaru Dibintangi Anthony Mackie Masih Tayang

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Film Captain America: Brave New World yang dibintangi aktor Anthony Dwane Mackie masih tayang di bioskop Samarinda, Senin (24/2).

Selain filmnya Captain America: Brave New World, aktor Anthony Mackie juga sukses membintangi Detroit, Love The Coopers, Runner Runner, dan Triple 9.

Simak jadwal tayang selengkapnya maupun film pilihan lainnya seperti dilansir di jadwalnonton.com bisa dilihat di bawah ini:

Big Mall XXI

Terletak di Jl. Untung Suropati Nomor 8 Samarinda

You Are the Apple of My Eye

Regular 2D, harga tiket Rp 50 ribu

Tayang pukul: 12.50, 16.50, dan 20.50 WITA

Cleaner