Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, 25 Februari, Film Anak Kunti Diputar 8 Kali di CGV

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Film Anak Kunti yang tayang tak hanya di Indonesia, tetapi juga di Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura masih diputar di bioskop-bioskop di Samarinda hingga hari ini, Selasa (25/2).

Di CGV Plaza Balikpapan, film yang mengangkat tema legenda urban tentang kutilanak itu akan diputar sebanyak 8 kali.

Film Anak Kunti garapan sutradara Bambang Drias yang menyajikan kisah horor dengan cerita mengenai hubungan keluarga dan kasih sayang ibu akan diputar dari pukul 12.00 hingga 22.00 WITA.

Simak jadwal bioskop kesayangan kamu di Balikpapan dilansir laman jadwalnonton.com:

CGV Plaza Balikpapan

Terletak di Balikpapan Plaza lt. 1. Jl. Jend. Sudirman No. 1. Klandasan Ilir, Balikpapan

Attack On Titan: The Last Attack

Regular 2D, harga tiket Rp 38 ribu

Tayang pukul: 12.30, 15.30, 18.20, dan 21.25 WITA