Jadwal Bioskop di Bontang Hari Ini, 26 Februari, Film Conclave Tayang untuk Pertama Kali

kaltim.jpnn.com, BONTANG - Film Conclave tayang untuk pertama kali di bioskop Citimall Bontang XXI pada hari ini, Rabu (26/2).

Film garapan sutradara Edward Berger ini bercerita tentang salah satu peristiwa paling rahasia dan kuno di dunia, yakni pemilihan Paus baru.

Kardinal Lawrence yang diperankan Ralph Fiennes ditugaskan menjalankan proses rahasia ini setelah kematian tak terduga dari Paus tercinta.

Setelah para pemimpin Gereja Katolik yang paling berkuasa berkumpul dari seluruh dunia dan dikurung bersama di aula Vatikan, Lawrence mengungkap jejak rahasia mendalam yang tersisa setelah kematian Paus.

Simak selengkapnya jadwal tayang film di bioskop Citimall Bontang XXI yang dilansir dari jadwalnonton.com:

Citimall Bontang XXI

Terletak di Citimall Bontang Lantai 2 Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanjung Laut, Bontang Selatan

