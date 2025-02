Jadwal Bioskop di Bontang Hari Ini, Ada 5 Film Pilihan, Simak Waktu Pemutarannya

kaltim.jpnn.com, BONTANG - Bioskop Citimall Bontang XXI memasukkan lima film pilihan dalam daftar now playing, Selasa (25/2).

Kelima film yang akan diputar hari itu, yakni You Are the Apple of My Eye, Cleaner, Petaka Gunung Gede, Captain America: Brave New World, dan Anak Kunti.

Dari lima film tersebut, Petakan Gunung Gede yang dibintangi sejumlah pemain, seperti Arla Ailani, Adzana Ashel, Meisya Siregar dkk paling banyak diputar.

Selain itu, film Captain America: Brave New World juga akan diputar sebanyak 5 kali sama seperti Petaka Gunung Gede.

Simak selengkapnya jadwal tayang film di bioskop Citimall Bontang XXI yang dilansir dari jadwalnonton.com:

Citimall Bontang XXI

Terletak di Citimall Bontang Lantai 2 Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanjung Laut, Bontang Selatan

You Are The Apple Of My Eye

Regular 2D, harga tiket Rp 45 ribu