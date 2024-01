Blusukan di Pasar Segiri, Anies Paparkan Program Bansos Plus, Simak Nih!

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Calon Presiden RI bernomor urut 1 di Pilpres 2024, Anies Baswedan blusukan ke Pasar Segiri Samarinda pada Kamis (11/1) pagi.

Dalam kesempatan itu, Anies menjelaskan Bantuan Sosial (Bansos) Plus yang menjaidi salah satu program unggulannya.

"Bansos plus itu artinya apa? Pertama, ditingkatkan jumlahnya. Kedua, ditingkatkan manfaatnya. Ketiga, ditingkatkan pelayanannya," jelas Anies kepada pedagang dan warga di Pasar Segiri.

Menurut Anies, program bansos sekarang tidak perlu dihapuskan, tetapi diubah menjadi Bansos Plus, program yang diklaimnya lebih baik dari yang ada saat ini.

Anies juga menyoroti harga-harga bahan pokok penting, khususnya beras yang harus dijaga agar tetap terjangkau oleh masyarakat.



"Program utama kita adalah menjaga kebutuhan pokok komoditas-komoditas utama, seperti beras, cabai, bawang merah, dan lain-lain agar harganya menjadi terjangkau. Ini adalah prioritas pertama dan terutama," ujar Anies.



Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengatakan pihaknya menemukan masyarakat yang membutuhkan bantuan karena harga-harga mahal dan pendapatan terbatas.

Untuk itu, ia menyampaikan bahwa ia menyiapkan program Bansos Plus yang merupakan peningkatan dari program bantuan sosial yang ada saat ini.



Anies menyebutkan Bansos Plus akan mencakup bantuan langsung tunai (BLT) tambahan untuk lansia dan disabilitas, serta penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah plus.

Dia juga menegaskan Bansos Plus akan didistribusikan secara digital dan akurat sehingga hanya orang-orang yang membutuhkan yang akan menerima.



Selain itu, Anies juga memaparkan visinya untuk menjadikan Samarinda sebagai salah satu dari 40 kota penggerak perekonomian di Indonesia.

Dia mengaku akan membantu meningkatkan infrastruktur dasar kota, seperti air bersih, pengendalian banjir, dan pengolahan sampah.