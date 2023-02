Film Bioskop di Tarakan Hari Ini, 25 Februari, Ambush Tayang di GTM XXI Mulai Siang Nanti

kaltim.jpnn.com, TARAKAN - Film bergenre action dan thriller berjudul Ambush akan tayang di Grand Tarakan Mall (GTM) XXI mulai siang nanti, Sabtu (25/2).

Film garapan sutradara Mark Burman yang dibintangi sejumlah pemain, seperti Jonathan Rhys Meyers, Aaron Eckhart, Connor Paolo dkk akan tayang di GTM XXI mulai pukul 12.20 WITA.

Sementara itu, 20 menit sebelumnya GTM XXI akan mulai memutarkan kembali film Bismillah Kunikahi Suamimu yang menceritakan keseruan cinta segitiga dan poligami.

Selain kedua film tersebut, GTM XXI juga masih memasukkan film Waktu Maghrib dan Ant-Man and the Wasp: Quantumania dalam daftar now playing hari ini.

Berikut jadwal tayang film bioskop di Kota Tarakan pada hari ini, Sabtu 25 Februari 2023 yang dilansir 21cineplex:

Grand Tarakan Mall XXI

Grand Tarakan Mall Lantai 4 Jalan Yos Sudarso No 1 Kalimantan Utara.

Harga tiket Senin-Kamis Rp 35.000 Jumat Rp 40.000, Sabtu/Minggu/Libur Rp 50.000.

Bismillah Kunikahi Suamimu