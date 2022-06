Ini Daftar Sebaran Penjual Minyak Goreng Curah di Samarinda, Harga Rp 14 Ribu

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Pemerintah telah memulai sosialisasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk membeli minyak goreng curah.

Sosialisasi dan masa transisi penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk membeli minyak goreng curah rakyat telah memasuki hari kedua.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan perubahan sistem dilakukan untuk membuat tata kelola distribusi minyak goreng menjadi lebih akuntabel dan bisa terpantau mulai dari produsen hingga konsumen.

“Sosialisasi dan masa transisi ini telah dimulai selama 2 minggu ke depan. Setelah itu seluruh penjualan dan pembelian minyak goreng akan menggunakan PeduliLindungi,” ujar Menko Luhut, Selasa (28/6).

Berikut ini sebaran titik penjual minyak goreng Rp 14 ribu di Samarinda:

- Shanum, Bandara, Kota Samarinda

- A3 Kitchen, Gang Amaliah, Karang Mumus

- Toko Abdullah, Jl Ulin Pasar Kedondong

- Toko Lina, Jl Dr Sutomo Kompleks Pasar Segiri

- Toko Setia Kawan, Jalan Gerilya, Sungai Pinang Dalam

- Varia Niaga Samarinda Ilir

- Usaha Bersama Jl AW Syahrani RT 26 Kelurahan Air Hitam

- Warung Anda, Samarinda

- Toko Tamezayu Masjid Al-aziziyah, Jalan Aziziyah I

- Sejahtera, Bandara

- Alby Bandara

- Toko Abdullah, Samarinda

- Varia Niaga Retail, Jl Teuku Umar Rusunawa 2 Sei Kunjang

- Varia Niaga (Sei Kunjang)

- Kita Jahasa, Jl Wahan Syahranie RT 26 Kel. Air Hitam, Samarinda Ulu

- Rustam, Posko 5 (pemadam kebakaran) BPBD Kota Samarinda, Sultan Hasanuddin, Baqa

- Warung Tri, Samarinda

- Varia Niaga Samarinda Ulu Jl Suryanata Komp. Graha Indah Ag/14

- Toko Kiky, Kota Samarinda

- Kuliner Ibu Ocha, Jl M Yamin Gg Kasturi

- Warung Toha, Kota Samarinda

- PT Rajawali Nusindo Cabang Samarinda

- Aswin, Kota Samarinda

- An-nur, Jalan Rukun Kelurahn Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir

- Warung Yulia, Jalan Karang Mulya, Kota Samarinda

- Toko Bestie, Jl. Bung Tomo No 61 Rt 12 Kel. Baqa Kec Samarinda Sebrang

- Mama Novi, Jl Kurnia Makmur Pasar Mahabbah RT 15 No 48, Kota Samarinda

- Warung Mulia, Gang Ontel, Samarinda

- Toko Alwi, Kota Samarinda

- Alyzam, Kota Samarinda

- Toko Putri, Jalan Gerilya RT 99 No 02 Samarinda

- Alya, Kota Samarinda

- Toko Heni, Jalan Cipto Mangunkusumo Gg Harapan No 2 RT 01 Simpang Tiga, Kec. Loa Jaman Ilir, Kota Samarinda.

Bagaimana cara membeli minyak goreng dengan aplikasi?

Berikut ini beberapa langkah untuk melakukan pembelian minyak goreng curah rakyat, yakni pembeli dapat datang ke toko pengecer yang telah terdaftar di SIMIRAH 2.0 dan PUJLE.