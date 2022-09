Bandara Sepinggan Jadi Satu-satunya di Indonesia Raih ASQ Award 5 Tahun Berturut-turut

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan menjadi satu-satunya di Indonesia yang meraih penghargaan ASQ Award dari Airport Council International (ACI) dalam lima tahun berturut-turut.

ASQ Award merupakan penghargaan internasional yang diberikan kepada bandara di seluruh dunia yang mendapatkan pengakuan sebagai bandara dengan layanan terbaik.

Pengakuan tersebut diperoleh dari pengukuran tingkat kepuasan pengguna jasa secara terus menerus sepanjang tahun, baik yang datang maupun keberangkatan melalui bandara oleh ACI, yang merupakan organisasi kebandarudaraan dunia yang berbasis di Montreal, Kanada.

Penghargaan yang diterima Bandara SMAS Sepinggan kali ini diperoleh melalui pengukuran secara periodik setahun penuh sehingga predikat "Best Airports in Asia-Pasific by Size and Region", Airport Service Quality Awards 2021 (ASQ Awards 2021) yang tahun ini diselenggarakan di Krakow, Polandia.

"Keberhasilan yang telah dicapai, baik dalam menjaga dan mempertahankan kualitas layanan di Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan merupakan bentuk kerja keras dan kerja sama yang baik pihak manajemen PT Angkasa Pura I dengan seluruh pemangku kepentingan," kata General Manager Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan Rika Danakusuma dalam keterangan resmi, Rabu (21/9).

Bandara SAMS Sepinggan juga mendapatkan penghargaan "The Airport Council General's Roll of Excellence in Airport Service Quality" yang hanya diberikan kepada bandara yang telah menerima penghargaan ASQ Award dari ACI 5 kali dalam 5 tahun secara berturut-turut.

Rika Danakusuma menyampaikan penyerahan penghargaan berlangsung pada puncak acara Awarding kepada PT Angkasa Pura I Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, bersama dengan bandara terbaik lainnya dalam rangkaian kegiatan ACI Customer Experience Global Summit 2022 di Krakow, Polandia, Kamis (15/9).

Menurutnya, tidak semua negara yang memiliki bandara internasional mampu untuk memberikan layanan kelas dunia dan mempertahankan dalam 5 tahun berturut-turut.