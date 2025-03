Jadwal Bioskop Balikpapan Hari Ini, Film Jagal Teluh Diputar di Cinepolis dan E-Walk XXI

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Film Jagal Teluh yang tayang perdana pada 27 Februari 2025 masih diputar di sejumlah bioskop di Samarinda pada hari ini, Senin (3/3).

Film yang memadukan unsur mistis dan balas dendam dalam balutan ilmu hitam garapan sutradara George Hutabarat itu akan diputar di E-Walk XXI sebanyak empat kali.

Sementara, Cinepolisi Living Plaza Balikpapan akan memutar film Jaga Teluh yang menghadirkan atmosfer mencekam serta pesan moral yang dapat menjadi bahan renungan bagi penonton akan diputar satu kali.

Baca Juga: Ini Besaran Zakat Fitrah dan Fidiah pada 2025 yang Ditetapkan Kemenag Balikpapan

Berikut jadwal pemutarannya bersama film pilihan lainnya yang dilansir dari jadwalnonton.com:

CGV Plaza Balikpapan

Terletak di Balikpapan Plaza lt. 1. Jl. Jend. Sudirman No. 1. Klandasan Ilir, Balikpapan

Attack On Titan: The Last Attack

Regular 2D, harga tiket Rp 40 ribu

Tayang pukul: 16.00, dan 19.00 WITA