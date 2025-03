Ini Besaran Zakat Fitrah dan Fidiah pada 2025 yang Ditetapkan Kemenag Balikpapan

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Kementerian Agama (Kemenag) Kota Balikpapan telah menetapkan besaran zakat fitrah untuk tahun ini.

Penetapan dilakukan melalui rapat bersama lintas sektor, termasuk para ulama, dan berdasarkan data dari Dinas Perdagangan Kota Balikpapan.

"Kami menetapkan untuk zakat fitrah Ramadhan 1446 Hijriah untuk Kota Balikpapan, berupa makanan pokok, yakni beras seberat tiga kilogram," kata Kepala Kantor Kemenag Kota Balikpapan Masrivani, Minggu (2/3).

Masrivani mengatakan beras 3 kg tersebut bila dinominalkan berkisar di harga Rp 48 ribu hingga Rp54 ribu untuk satu jiwanya.

Dia menyebut terdapat tiga kategori nominal yang ditentukan untuk zakat fitrah 1446 H, yakni batas tertinggi Rp 54 ribu per jiwa, batas sedang Rp 51 ribu per jiwa, dan batas terendah Rp 48 ribu per jiwa.

Masrivani menekankan pembayaran zakat fitrah dalam bentuk rupiah tetap harus mengacu pada harga beras yang dikonsumsi oleh masing-masing individu.

"Jika seseorang sehari-harinya mengkonsumsi beras dengan harga lebih tinggi dari ketetapan tersebut disarankan membayar sesuai dengan harga yang ia konsumsi," terangnya.

Dia mencontohkan bila seseorang mengkonsumsi beras premium dengan nilai tertinggi, artinya individu tersebut harus membayar zakat fitrah seharga Rp 54 ribu.