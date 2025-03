Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, Film The Unbreakable Boy Tayang di E-Walk XXI

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Film The Unbreakable Boy masih diputar di bioskop E-Walk XXI pada hari ini, Minggu (2/3).

Film bergenre drama biografi besutan sutradara Jon Gunn menceritakan sosok Austin yang diperankan Jacob Lava, seorang anak laki-laki yang selalu ceria, lucu, dan penuh semangat meski memiliki penyakit tulang rapuh dan spektrum autisme.

Bagaimana Austin dan kedua orang tuanya, Scott dan Teresa dalam menghadapi tantangan hidupnya?

Langsung saja meluncur ke E-Walk sebelum jam pemutaran film The Unbreakable Boy.

Berikut jadwal pemutarannya bersama film pilihan lainnya yang dilansir dari jadwalnonton.com:

CGV Plaza Balikpapan

Terletak di Balikpapan Plaza lt. 1. Jl. Jend. Sudirman No. 1. Klandasan Ilir, Balikpapan

Attack On Titan: The Last Attack

Regular 2D, harga tiket Rp 48 ribu