Jadwal Bioskop Citimall Bontang XXI Hari Ini, Film Cleaner Diputar 3 Kali

kaltim.jpnn.com, BONTANG - Bioskop Citimall Bontang XXI akan menayangkan lima film pilihan pada hari ini, Sabtu (23/2).

Salah satu film yang akan diputar adalah Cleaner, yang menampilkan aksi heroik aktris Daisy Ridley yang berperan sebagai Joey, mantan tentara saat menghadapi sekelompok teroris yang membajak dan menyandera ratusan orang penting di sebuah acara tahunan.

Selain film Cleaner yang akan diputar 3 kali, Citimall Bontang XXI juga masih menempatkan Captain America: Brave New World, Anak Kunti, dan Petaka Gunung Gede sebagai unggulan.

Ketiga film itu akan diputar sebanyak lima kali.

Simak selengkapnya jadwal tayang film di bioskop Citimall Bontang XXI yang dilansir dari jadwalnonton.com:

Citimall Bontang XXI

Terletak di Citimall Bontang Lantai 2 Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanjung Laut, Bontang Selatan

You Are The Apple Of My Eye

Regular 2D, harga tiket Rp 60 ribu