Jadwal Bioskop Balikpapan Hari Ini, 28 Maret, Ada Film The Last Supper hingga Ne Zha 2

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Film The Last Supper masuk dalam daftar now playing sejumlah bioskop di Balikpapan pada hari ini, Jumat (28/3).

Film garapan sutradara Mauro Barolli itu mengangkat kisah tentang perjalanan Yesus Kristus di hari-hari terakhir kehidupan-Nya.

Di film ini, aktor Jamie Ward menjadi pemeran utama.

Baca Juga: Pernyataan Tegas KSAL soal Oknum Anggota Lanal Balikpapan Diduga Bunuh Wartawati

Selain itu ada sejumlah nama beken yang membintangi film berdurasi 1 jam 54 menit itu, seperti Robert Knepper yang memerankan karakter Judas, James Faulkner (Calaphas), Nathalie Rapti Gomez (Mary Magdalene) dll.

Selain The Last Supper, ada sejumlah film pilihan lainnya yang akan diputar pada hari ini.

Berikut jadwal tayang di bioskop di Balikpapan hari ini, 28 Maret 2025, dilansir dari jadwalnonton.com:

CGV Plaza Balikpapan

Terletak di Balikpapan Plaza lt. 1. Jl. Jend. Sudirman No. 1. Klandasan Ilir, Balikpapan

The Last Supper