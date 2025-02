Jadwal Bioskop di Bontang Hari Ini, Film You Are The Apple Of My Eye Tayang Perdana

kaltim.jpnn.com, BONTANG - Bioskop Citimall Bontang XXI telah menyiapkan lima film pilihan yang siap menghibur kamu pada hari ini, Sabtu (22/2).

Salah satu dari lima film yang akan diputar adalah You Are The Apple Of My Eye.

Film debut akting penyanyi cantik asal Korea Selatan yang tergabung dalam grup Twice, Kim Dahyun atau dikenal dengan Dahyun Twice akan diputar sebanyak tiga kali.

Berikut jadwal tayang film You Are The Apple Of My Eye, dan lainnya?

Citimall Bontang XXI

Terletak di Citimall Bontang Lantai 2 Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanjung Laut, Bontang Selatan

You Are The Apple Of My Eye

Regular 2D, harga tiket Rp 60 ribu

Tayang pukul: 13.10, 15.10, dan 19.05 WITA