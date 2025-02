Jadwal Bioskop di Samarinda Hari Ini, 22 Februari 2025, Ada Film Fatman di Sini

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Film Fatman yang dibintangi Mel Gibson dan Walton Goggins tayang di bioskop Samarinda Square XXI dan Big Mall XXI pada hari ini, Sabtu (22/2).

Di Samarinda Square XXI, film yang menceritakan tentang aksi seorang sinterklas (Mel Gibson) yang harus menyelamatkan diri dari kejaran pembunuh bayaran itu akan diputar sebanyak lima kali.

Begitu juga Big Mall XXI juga akan memutar film garapan sutradara Eshom Nelms dan Ian Nelms sebanyak lima kali.

Jadwal tayang selengkapnya maupun film pilihan lainnya seperti dilansir di jadwalnonton.com bisa dilihat di bawah ini:

Big Mall XXI

Terletak di Jl. Untung Suropati Nomor 8 Samarinda

You Are the Apple of My Eye

Regular 2D, harga tiket Rp 70 ribu

Tayang pukul: 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, dan 21.00 WITA