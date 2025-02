Gandeng Jasamarga, Pempov Kaltim akan Hijaukan di Area Tol Balikpapan-Samarinda

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan PT Jasamarga akan berkolaborasi dalam penghijauan di sepanjang tepian jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam).

Langkah ini dilakukan menindaklanjuti arahan Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik untuk melanjutkan penanaman pohon di lahan gersang pada right of way (ROW) Ruas Tol Balsam.

Sebelumnya, Pj Gubernur Akmal Malik telah melakukan simbolis penanaman seribu pohon di KM 59 Tol Samarinda-Balikpapan yang diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) pada 8 Februari 2025.

Aksi penghijauan ini akan kembali dilakukan Pemprov Kaltim melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama seluruh perangkat daerah.

Setiap perangkat daerah ditarget dapat berkontribusi menanam 100 pohon di tiap titik lahan gersang pada ROW Ruas Tol Balsam.

Kepala DLH Kaltim Anwar Sanusi menyampaikan pihaknya tengah menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, terutama dengan Dinas Kehutanan (Dishut) sebagai penyedia bibit pohon untuk kegiatan tersebut.

Aksi penanaman pohon di Tol Balsam dijadwalkan dilaksanakan sebelum 20 Februari 2025.

"Dishut bekerja sama dengan Persemaian Mentawir untuk penyediaan bibit pohonnya. Sementara PT Jasamarga yang menentukan titik-titik lokasi areal tanamnya," kata Anwar Sanusi dalam keterangan resminya, Senin (17/2).