Jadwal Bioskop Balikpapan Hari Ini, 14 Februari 2025, Ada 2 Film Terbaru Tayang Perdana

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Dua film terbaru ini akan tayang perdana di bioskop Balikpapan pada hari ini, Jumat (14/2).

Pertama, film Attack On Titan: The Last Attack.

Ya, para penggemar 'Attack On Titan' akhirnya bisa menyaksikan klimaks dari perjalanan Eren Jaeger dan kawan-kawan di layar lebar.

Film Attack On Titan: The Last Attack menghadirkan pengalaman sinematik yang spektakuler dengan visual epik dan cerita yang penuh ketegangan.

Kedua, film Bridget Jones: Mad About The Boy.

Film yang dibintangi Renee Zellweger, Colin Firth, dan Hugh Grant juga tayang perdana di bioskop Balikpapan.

Film besutan sutradara Michael Morris menceritakan sosok Bridget Jones yang diperankan aktris Renee Zellweger, seoang janda yang harus menghadapi kerasnya kehidupan demi membesarkan dua buah hatinya hasil pernikahannya dengan suaminya bernama Mark Darcy (Colin Firth).

Kisah kehidupan percintaan Bridget Jones dengan statusnya tersebut menjadi salah satu sisi menarik yang dikupas dalam film bergenre drama dan komedi romantis itu.