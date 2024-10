Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, Film Edge of the World Hanya Diputar di Cinepolis

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Film Edge of the World atau Rajah masih bertahan di daftar now playing bioskop Cinepolis Living Plaza Balikpapan.

Film garapan sutradara Michael Haussman yang dibintangi aktris Atiqah Hasiholan yang memerankan karakter Putri Fatimah itu akan diputar siang nanti pada pukul 13.15 WITA.

Film ini mengangkat kisah sejarah Rajah Putih pertama di Sarawak Malaysia, yakni Sir James Broke (1803-1868).

Selain Atiqah Hasiholan, pemain Indonesia lainnya yang juga turut membintangi Film Rajah adalah Yusuf Mahardika, dan Samo Rafael.

Penasaran dengan aksi mereka dengan cerita seutuhnya? Simak jadwal bioskop kesayangan kamu di Balikpapan dilansir laman jadwalnonton.com:

CGV Plaza Balikpapan

Terletak di Balikpapan Plaza lt. 1. Jl. Jend. Sudirman No. 1. Klandasan Ilir, Balikpapan

The Cursed Land

Regular 2D, harga tiket Rp 38 ribu