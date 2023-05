Jadwal Bioskop di Balikpapan, 13 Mei 2023, Film Terbaru Guntur Soeharjanto Tayang di Pentacity XXI

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Film karya terbaru sutradara Guntur Soeharjanto berjudul 'Bukannya Aku Tidak Mau Nikah' tayang di Pentacity XXI pada hari ini, Sabtu (13/5).

Film yang dibintangi Amanda Rawless, Daffa Wardhana dan Wulan Guritno itu akan tayang sebanyak tiga kali di bioskop yang terletak di Pentacity Mall Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman nomor 47, yakni 12.10, 16.40, dan 21.10 WITA.

Sebuah film tentang wanita yang menemukan orang yang tepat, tapi di saat yang tidak tepat ini sangat sayang jika dilewatkan.

Sosok wanita tersebut adalah Manda diperankan aktris Amanda Rawless yang tengah menghadapi dilema dengan tetap melanjutkan pernikahannya dengan Dimas (Roy Sungkono) atau mengikuti kata hatinya yang sudah merasa nyaman dengan pria Bali bernama Bossas (Daffa Wardhana).

Selain film Bukannya Aku Tidak Mau Nikah, Pentacity XXI juga akan menayangkan film terbaru lainnya, seperti Guardians of the Galaxy Volume 3 dan Love Again.

Untuk detailnya, termasuk film yang tayang di bioskop lainnya pada hari ini, 13 Mei 2023, kamu bisa simak informasi selengkapnya di sini:

Terletak di Lantai 1 Balikpapan Superblok (BSB) Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan.

Harga tiket Senin-Kamis Rp 35.000, Jumat Rp 45.000, Sabtu/Minggu/Libur Rp 55.000.