Jadwal Bioskop Samarinda Terbaru 10 Mei 2023, Guardians of the Galaxy Vol 3 Tayang Lebih Awal di SCP XXI

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Film Guardians of the Galaxy Vol 3 masih bertahan di daftar now playing seluruh bioskop XXI di Samarinda.

SCP XXI bahkan menayangkan film yang dibintangi Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista dkk itu lebih awal, yakni sejak pukul 11.00 WITA.

Selain Guardians of the Galaxy Vol 3, ada film terbaru yang hanya tayang di Samarinda Square XXI, yakni film Love Again.

Berikut jadwal bioskop di Samarinda pada hari ini, Rabu 10 Mei 2023 yang dilansir dari 21cineplex:

Terletak di Jalan Untung Suropati Nomor 8 Samarinda.

Harga tiket Senin-Kamis Rp 50.000, Jumat Rp 60.000, Sabtu/Minggu/Libur Rp 70.000.

Guardians of the Galaxy Volume 3 (3D)

Tayang pukul: 11.45, 14.45, 17.45, dan 20.45 WITA.