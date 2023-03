Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, Film Virgo And The Sparklings Tayang di E-Walk dan Studio XXI

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Film terbaru produksi Bumilangit Cinematic Universe berjudul Film Virgo And The Sparklings masih bertengger di daftar now playing di bioskop E-Walk dan Studio XXI Balikpapan pada hari ini, Jumat (3/3).

Film debut aktris Adhisty Zara yang memerankan Riani sebagai superhero remaja itu akan tayang di E-Walk XXI pada pukul 15.45, dan 20.20 WITA.

Film Virgo And The Sparklings mengisahkan sosok Riani yang memiliki kekuatan super, berupa kemampuan melihat warna dari suara dan bunyi serta pengendali api.

Namun, kekuatan super membuat Riani kewalahan lantaran tak mampu beradaptasi sehingga merugikan orang-orang di sekitarnya.

Bagaimana kelanjutan cerita seru dari film Virgo And The Sparklings?

Selain di E-Walk, kamu juga bisa menyaksikan di Studio XXI Balikpapan yang akan diputar pada pukul 13.30, 15.50, 18.10, dan 20.30 WITA.

Berikut jadwal tayang film di bioskop di Balikpapan pada hari ini, Jumat 3 Maret 2023 yang dilansir dari 21cineplex:

1. E-Walk XXI

Terletak di Lantai 1 Balikpapan Superblok (BSB) Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan.