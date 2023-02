Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, 15 Februari, Ada Film Terbaru Tayang Hingga Malam Nanti

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Seluruh bioskop di Balikpapan menayangkan film terbaru produksi Walt Disney Pictures pada hari ini, Rabu (15/2).

Film Ant-Man and the Wasp: Quantumania masuk dalam now playing pada seluruh bioskop di Balikpapan yang tayang hingga malam nanti.

Film ini menceritakan sosok Scott Lang (Paul Rudd), Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), Dr Hank Pym (Michael Douglas) dan Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) menjelajahi Alam Kuantum, tempat mereka bertemu dengan makhluk aneh dan memulai petualangan yang melampaui batas yang mereka pikir mungkin.

Di E-Walk XXI, film garapan sutradara Peyton Reed tayang hingga 12 kali khusus hari ini.

Sementara itu, Cinepolis Living Plaza Balikpapan juga menayangkan Film Ant-Man and the Wasp: Quantumania versi 3D.

Berikut jadwal tayang film di bioskop di Balikpapan pada hari ini, Rabu 15 Februari 2023 yang dilansir dari jadwalnonton:

1. E-Walk XXI

Terletak di Lantai 1 Balikpapan Superblok (BSB) Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan.

Harga tiket Senin-Kamis Rp 40.000, Jumat Rp 45.000, Sabtu/Minggu/Libur Rp 55.000