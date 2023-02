Film Bioskop di Tarakan Hari Ini, 13 Februari, Waktu Maghrib Tambah Jam Tayang

kaltim.jpnn.com, TARAKAN - Grand Tarakan Mall (GTM) XXI menambah jam tayang film Waktu Maghrib.

Sebelumnya, film bergenre horor yang mengisahkan peristiwa mistis di waktu magrib tayang empat kali di GTM XXI.

Namun hari ini, satu-satunya bioskop di Kota Tarakan, Kalimantan Utara itu akan menayangkan film Waktu Maghrib yang dibintangi Aulia Sarah dan Ali Fikry itu sebanyak 7 kali, mulai pukul 12.00 hingga 21.30 WITA.

Sejumlah film seru lainnya juga masuk daftar now playing di GTM XXI, seperti Out of Death, Gita Cinta dari SMA, Tha Banishing, hingga Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang.

Berikut jadwal tayang film bioskop di Kota Tarakan, pada hari ini, Senin 13 Februari 2023 yang dilansir 21cineplex:

Grand Tarakan Mall XXI

Grand Tarakan Mall Lantai 4 Jalan Yos Sudarso No 1 Kalimantan Utara.

Harga tiket Senin-Kamis Rp 35.000 Jumat Rp 40.000, Sabtu/Minggu/Libur Rp 50.000.

Waktu Maghrib