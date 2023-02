Kapten Defry Ungkap Rencana Kompi Senapan C jadi Batalion, Prajurit TNI Bakal Ditambah

kaltim.jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Kompi Senapan C Yonif Raider 600/Modang Petung segera ditingkatkan statusnya menjadi Batalion Infanteri (Yonif) Mekanis.

Komandan Kompi Senapan C Yonif Raider 600/Modang Petung Kapten Infanteri Defry Rhamansyah mengungkapkan peningkatan status menjadi Yonif Mekanis berhubungan dengan kehadiran IKN.



Kapten Defry menjelaskan dengan perluasan Kompi Senapan C Yonif Raider 600/Modang Petung menjadi Yonif Mekanis, jumlah prajurit TNI bakal bertambah.

Kompi Senapan C merupakan satuan tempur dengan kekuatan lebih kurang 136 prajurit.

"Dengan perluasan Kompi Senapan C Yonif Raider menjadi Batalion Infanteri Mekanis secara otomatis jumlah personel bakal bertambah menjadi sekitar 400 hingga 500 prajurit," terang Kapten Defry dilansir ANTARA, Jumat (3/2).

Lebih lanjut Kapten Defry juga menyampaikan rencana pembangunan Yonif Mekanis yang berlokasi di Kompi Senapan C Yonif Raider 600/Modang Petung untuk penyangga IKN.



"Kompi Senapan C Yonif Raider 600/Modang Petung memiliki luas lahan 24 hektare, cukup untuk membangun Batalion Infanteri Mekanis," sebutnya.



Saat ini, Kompi Senapan C Yonif Raider 600/Modang Petung di bawah kendali Kodam VI/Mulawarman di Kota Balikpapan untuk pergerakan pasukan membantu Kodim 0913/Penajam Paser Utara.



Seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara, Kompi Senapan C Yonif Raider 600/Modang Petung ikut melakukan pengamanan di wilayah IKN.



Selama pembangunan IKN, pihaknya membantu pengamanan very very important person (VVIP) kunjungan pejabat negara di IKN Nusantara.



"Satuan kami memang satuan tempur, tetapi kehadiran IKN juga memiliki tugas amankan wilayah Ibu Kota Nusantara," tegas Kapten Defry Rhamansyah. (antara/jpnn)