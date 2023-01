Film Bioskop di Tarakan Hari Ini, 19 Januari, Bayi Ajaib Dibintangi Vino G Bastian Mulai Tayang

kaltim.jpnn.com, TARAKAN - Grand Tarakan Mall XXI kembali menyuguhkan film terbaru pada hari ini, Kamis (19/1).

Kali ini, film terbaru yang akan tayang di satu-satunya bioskop yang ada di Tarakan maupun Kalimantan Utara itu bergenre horor yang berjudul Bayi Ajaib.

Film yang dibintangi dengan dereten aktor atau aktris ternama di tanah air, seperti Vino G Bastian, Adipati Dolken, Desy Ratnasari, Sara Fajira, Rifnu Wikana Rayhan Cornelis V, Anantya Kirana, dan Willem Bevers akan tayang di Grand Tarakan Mall XXI mulai siang ini hingga malam nanti.

Selain Bayi Ajaib, sejumlah film seru lainnya juga masih bertahan di daftar now playing, mulai dari Hidayah, Sakra, Avatar: The Way of Water, Plane, dan A Man Called Otto.

Berikut jadwal tayang film bioskop di Kota Tarakan, pada hari ini, Kamis 19 Januari 2023 yang dilansir 21cineplex:

Grand Tarakan Mall XXI

Grand Tarakan Mall Lantai 4 Jalan Yos Sudarso No 1 Kalimantan Utara

Harga tiket Senin-Kamis Rp 35.000, Jumat Rp 40.000, Sabtu/Minggu/Libur Rp 50.000

Avatar: The Way of Water