Jadwal Bioskop Citimall Bontang XXI Hari Ini, 2 Film Horor Paling Banyak Diputar

kaltim.jpnn.com, BONTANG - Bioskop Citimall Bontang XXI telah menyiapkan lima film pilihan yang akan diputar hari ini, Kamis (27/2).

Dari kelimanya, 2 film bergenre horor paling banyak diputar, yakni Petaka Gunung Gede, dan Anak Kunti.

Kedua film tersebut merupakan karya terbaru sineas tanah air yang sudah banyak ditonton di seluruh bioskop di Indonesia sejak tayang perdana.

Simak selengkapnya jadwal tayang film di bioskop Citimall Bontang XXI yang dilansir dari jadwalnonton.com:

Citimall Bontang XXI

Terletak di Citimall Bontang Lantai 2 Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanjung Laut, Bontang Selatan

Legends of the Condor Heroes: The Gallants

Regular 2D, harga tiket Rp 45 ribu

Tayang pukul: 12.30, 15.15, 18.00, dan 20.45 WITA