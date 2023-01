Film Bioskop di Tarakan Hari Ini, 17 Januari, A Man Called Otto Kembali Tayang, Catat Waktunya

kaltim.jpnn.com, TARAKAN - Buat masyarakat Tarakan atau sedang berada di Bumi Paguntaka, bisa menikmati waktu senggang dengan menonton film di bioskop.

Selasa hari ini (17/1), film box office hadir menyapa penggemar dunia sineas.

Film A Man Called Otto yang dibintangi Tom Hanks, Rachel Keller, dan Manuel Garcia-Rulfo masih bertahan di daftar now playing pada satu-satunya bioskop di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, yakni Grand Tarakan Mall XXI.

Film bergenre komedi dan drama itu akan tayang pada pukul 18.55 WITA.

Film seru lainnya yang masih diputar di Grand Tarakan Mall XXI adalah M3gan yang tayang mulai siang pukul 12.00, kemudian Avatar: The Way of Water, dan Plane.

Berikut jadwal tayang film bioskop di Kota Tarakan, pada hari ini, Selasa 17 Januari 2023 yang dilansir 21cineplex:

Grand Tarakan Mall XXI

Grand Tarakan Mall Lantai 4 Jalan Yos Sudarso No 1 Kalimantan Utara

Harga tiket Senin-Kamis Rp 35.000, Jumat Rp 40.000, Sabtu/Minggu/Libur Rp 50.000