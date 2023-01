Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, 10 Januari, Film I Wanna Dance with Somebody Mulai Tayang

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Film terbaru yang mengisahkan kehidupan seorang penyanyi legendaris dunia Whitney Houston akan tayang di seluruh bioskop di Balikpapan pada hari ini, Selasa (10/1).

Film I Wanna Dance with Somebody masuk dalam daftar now playing di E-Walk XXI pada pukul 13.05, 16.00, dan 18.55 WITA.

Sementara ini, Pentacity XXI akan memutar film yang dibintangi sejumlah nama beken, seperti Naomi Ackie, Stanley Tucci, Tamara Tunie, dan Clarke Peters itu lebih awal, yakni pukul 12.15, 15.10, 18.05, dan 21.00 WITA

Selain film bergenre musikal dan biografi garapan sutradara Kasi Lemmons, juga akan tayang sejumlah film seru yang tak kalah menarik lainnya.

Apa saja? Simak jadwal tayang film di bioskop Balikpapan pada hari ini, Selasa 10 Januari 2023 yang dilansir dari 21cineplex:

1. E-Walk XXI

Terletak di Lantai 1 Balikpapan Superblok (BSB) Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan.

Harga tiket Senin-Kamis Rp 40.000, Jumat Rp 45.000, Sabtu/Minggu/Libur Rp 55.000

Cek Toko Sebelah 2