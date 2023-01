Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, 7 Januari, Film Baru Karya Garin Nugroho Tayang di Studio XXI

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Film terbaru karya terbaik Garin Nugroho masuk dalam daftar now playing di bioskop Studio XXI Balikpapan pada hari ini, Sabtu (7/1).

Film bergenre horor berjudul Puisi Cinta yang Membunuh akan tayang di Studio XXI mulai siang ini.

Studio XXI akan menayangkan film yang dibintangi Mawar de Jongh, Baskara Mahendra, Morgan Oey, dan Ayu Laksmi pada pukul 12.30, 14.40, dan 16.50 WITA.

Sementara itu, bioskop lainnya juga masih menayangkan film horor terbaru yang tak kalah seru, seperti M3gan dan Alena Anak Ratu Iblis.

Berikut jadwal tayang film di bioskop Balikpapan pada hari ini, Sabtu 7 Januari 2023 yang dilansir dari 21cineplex:

1. E-Walk XXI

Terletak di Lantai 1 Balikpapan Superblok (BSB) Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan.

Harga tiket Senin-Kamis Rp 40.000, Jumat Rp 45.000, Sabtu/Minggu/Libur Rp 55.000

Avatar: The Way of Water (3D)