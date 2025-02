Jadwal Bioskop Citimall Bontang XXI, Ada Film Terbaru Diputar Siang Ini

kaltim.jpnn.com, BONTANG - Bioskop Citimall Bontang XXI menyiapkan lima film pilihan yang akan tayang pada hari ini, Jumat (28/2).

Kelima film tersebut, yakni Legends of the Condor Heroes: The Gallants, Conclave, Petaka Gunung Gede, Captain America: Brave New World, Anak Kunti, dan yang terbaru adalah

Iblis dalam kandungan 2: Deception.

Berikut jadwal pemutarannya:

Citimall Bontang XXI

Terletak di Citimall Bontang Lantai 2 Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanjung Laut, Bontang Selatan

Legends of the Condor Heroes: The Gallants

Regular 2D, harga tiket Rp 50 ribu

Tayang pukul: 15.15, dan 20.10 WITA

Conclave