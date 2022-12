Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, Avatar: The Way of Water (3D) Tayang Lebih Awal

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Film Avatar: The Way of Water dalam bentuk 3D tayang lebih awal di bioskop E-Walk XXI pada hari ini, Selasa (27/12).

Film bergenre film fiksi petualangan garapan sutradara James Cameron dengan hasil sinema tiga dimensi itu akan tayang di E-Walk XXI mulai pukul 10.45 WITA.

Selain itu, E-Walk XXI juga akan menayangkan film garapan rumah produksi 20th Century Studios itu pada pukul 14.25, 18.05, dan 21.45 WITA.

Di banyak kota, film yang menceritakan sosok Jake Sully yang tinggal bersama keluarga barunya di planet Pandora dalam bentuk sinema tiga dimensi memang diburu banyak penggemar film.

Sebab, mereka bisa menyaksikan tayang tersebut dengan lebih detail.

Selain Film Avatar: The Way of Water (3D), E-Walk XXI juga masih menayangkan film yang tak kalah seru, yakni Cek Toko Sebelah 2 dan Tumbang Kanjeng Iblis.

Berikut jadwal tayang film di bioskop Balikpapan pada hari ini, Selasa 27 Desember 2022 yang dilansir dari 21cineplex:

1. E-Walk XXI

Terletak di Lantai 1 Balikpapan Superblok (BSB) Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan.