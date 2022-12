Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, 21 Desember, Siap-siap Segera Hadir Film Terbaru

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Seluruh bioskop di Balikpapan masih memasukkan Film Avatar: The Way of Water dalam daftar now playing pada hari ini, Rabu (21/12).

Khusus Pentacity XXI dan Studio XXI Balikpapan juga masih menayangkan film Qorin.

Buat kamu yang belum sempat menonton kedua film tersebut, buruan ya!

Jangan lupa, besok akan hadir film terbaru karya sineas tanah air.

Ada Cek Toko Sebelah 2 karya Ernest Prakarsa dan dibintangi sejumlah pemain film ternama, seperti Laura Basuki, Dion Wiyoko, dan Adinia Wirasti.

Jika kamu penikmat film horor, besok juga tayang Tumbal Kanjeng Iblis.

Penasaran dengan dua film terbaru tersebut? Tunggu saja jadwal tayangnya besok di bioskop kesayangan kamu.

Berikut jadwal tayang film di bioskop Balikpapan pada hari ini, Rabu 21 Desember 2022 yang dilansir dari 21cineplex: