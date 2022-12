Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, 20 Desember, Pentacity XXI Tambah Jam Tayang Qorin

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Bioskop Pentacity XXI masih memasukkan Film Qorin dalam daftar now playing pada hari ini, Selasa (20/12).

Tak hanya itu, Pentacity XXI seperti dilansir 21cineplex juga menambah pilihan jam tayang untuk film horor yang disutradai Ginanti Rona itu.

Aksi memukau sekaligus menegang dari sederet nama pemain film Qorin, seperti Zulfa Maharani, Putri Ayudya, dan Pritt Timothy bisa disaksikan mulai pukul: 13.45, 16.05, 18.25, dan 20.45 WITA.

Studio XXI Balikpapan juga akan menayangkan film Qorin pada pukul 13.00, 15.20, 17.40, dan 20.00 WITA.

Seluruh bioskop di Balikpapan masih memasukkan Film Avatar: The Way of Water dalam daftar now playing pada hari ini.

Berikut jadwal tayang film di bioskop Balikpapan pada hari ini, Selasa 20 Desember 2022 yang dilansir dari 21cineplex:

1. E-Walk XXI

Terletak di Lantai 1 Balikpapan Superblok (BSB) Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan.

Harga tiket Senin-Kamis Rp 40.000, Jumat Rp 45.000, Sabtu/Minggu/Libur Rp 55.000