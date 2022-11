Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, 25 November, Film Sadako DX & She Said Mulai Tayang

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Bioskop E-Walk XXI dan Pentacity XXI akan menayangkan film terbaru yang bisa menjadi pilihan kamu melepas kepenatan dalam menjalani aktivitas hari ini, Jumat (25/11).

E-Walk XXI akan mulai memutarkan film yang menceritakan kisah horor yang dialami Ayaka Ichijo dan adiknya Futaba Ichijo menghadapi teror kematian melalui video viral.

Film terbaru berjudul Sadako DX berdurasi 100 menit itu akan tayang mulai pukul 13.30 WITA.

Sementara itu, Pentacity XXI akan menayangkan film She Said yang mengisahkan tentang dua jurnalis New York Times bernama Megan Twohey dan Jodi Kantor menyelidiki kasus pelecehan seksual yang dilakukan Harvey Weinstein.

Film genre drama besutan sutradara Maria Schrader dan dibintangi Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson dkk berdurasi 129 menit itu akan tayang mulai siang ini pukul 12.30 WITA.

Selain kedua film tersebut, ada film lainnya yang tak kalah seru kembali diputar di bioskop-bioskop di Balikpapan.

Berikut ini jadwal tayang film di bioskop Balikpapan pada hari ini, Jumat 25 November 2022 yang dilansir dari 21cineplex:

1. E-Walk XXI

Terletak di Lantai 1 Balikpapan Superblok (BSB) Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan.