PUPR Targetkan Bendungan Semoi Penyuplai Air Baku di IKN Nusantara Rampung Awal 2023

kaltim.jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Dalam kunjungannya di IKN Nusantara, Presiden Joko Widodo alias Jokowi bersama rombongan melanjutkan tinjauannya ke Bendungan Semoi, Rabu (22/6).

Bendungan yang memiliki kapasitas tampung 10 juta meter kubik air itu masih dalam tahap pengerjaan.

Bendungan Semoi merupakan salah satu infrastruktur yang dibangun pemerintah untuk menyiapkan kebutuhan air baku di IKN Nusantara.

"Bendungan Sepaku Semoi ini merupakan salah satu dari dua yang sudah on going Bapak untuk penyiapan air baku di IKN. Sekarang progres di Bendungan Sepaku Semoi sudah 56 persen," kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko saat menyampaikan paparannya kepada Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Dirjet Jarot menjelaskan bahwa bendungan yang ditargetkan selesai pada awal 2023 mendatang tersebut akan memberikan manfaat air baku sebesar 2.500 liter per detik.

Melalui manfaat tersebut, Bendungan Sepaku Semoi akan memberikan manfaat tidak hanya di IKN dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tetapi juga di Kota Balikpapan.

"Jadi kapasitas Sepaku Semoi itu 2.500 (liter per detik), 500 (liter per detik) untuk Kota Balikpapan, yang dua ribu (liter per detik) nanti akan dikirim untuk KIPP dan IKN secara menyeluruh," sebut Jarot.

Selain Bendungan Sepaku Semoi, pemerintah juga sedang membangun intake Bendungan Sepaku yang saat ini progres pembangunannya baru mencapai 13 persen.