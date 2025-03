Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, 7 Film Pilihan Diputar di CGV, Ada yang Terbaru!

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Bioskop CGV Plaza Balikpapan menyiapkan tujuh film pilihan yang akan diputar pada hari ini, Rabu (5/3).

Ke-7 film pilihan tersebut, yaitu Beautiful Audrey, The Monkey, Attack on Titan: The Last Attack, 2nd Miracle in Cell No.7, Petaka Gunung Gede, Captain America: Brave New World, Mickey 17.

Beautiful Audrey merupakan salah satu film terbaru yang mulai tayang di CGV Plaza Balikpapan.

Film garapan sutradara Lee Young Kook yang juga merangkap sebagai penulis skenario akan diputar sebanyak dua kali, yakni pada pukul 14.00 dan 18.15 WITA.

Film terbaru lainnya yang tak hanya tayang di CGV adalah The Monkey.

Film bergenre horor yang diadaptasi dari cerpen karya Stephen King juga akan diputar di E-Walk XXI dan Cinepolis Living Plaza Balikpapan.

Berikut jadwal pemutaran The Monkey dan film pilihan lainnya yang tayang di bioskop di Balikpapan hari ini, 5 Maret 2025, dilansir dari jadwalnonton.com:

CGV Plaza Balikpapan

Terletak di Balikpapan Plaza lt. 1. Jl. Jend. Sudirman No. 1. Klandasan Ilir, Balikpapan