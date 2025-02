Jadwal Bioskop di Bontang Hari Ini, Ada Film Anak Kunti, Sttt...Jangan Nonton Sendiri

kaltim.jpnn.com, BONTANG - Film Anak Kunti masih diputar di bioskop Citimall Bontang XXI pada hari ini, Senin (24/2).

Film yang mengangkat cerita urban legend paling terkenal di tanah air, yakni soal perempuan meninggal dunia saat sedang hamil akan diputar 5 kali.

Sang produser, Bambang Drias mengaku film Anak Unti terinspirasi dari cerita masyarakat asal Pontianak.

"Namun, yang kami gambarkan bukan kuntilanaknya melainkan anak dari kuntilanak. Jadi dinasti kuntilanak," ungkap Bambang Drias dalam keterangannya, dikutip Senin (24/2).

Simak selengkapnya jadwal tayang film Anak Kunti dan lainnya di bioskop Citimall Bontang XXI yang dilansir dari jadwalnonton.com:

Citimall Bontang XXI

Terletak di Citimall Bontang Lantai 2 Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanjung Laut, Bontang Selatan

You Are The Apple Of My Eye

Regular 2D, harga tiket Rp 45 ribu