Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, Film Dibintangi Nagisa Saito Tayang di Cinepolis

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Film Oshi No Ko: The Final Act masih bertahan di daftar now playing bioskop Cinepolis Living Plaza Balikpapan.

Film yang dibintangi aktris Jepang Nagisa Saito yang memerankan karekter Ruby dkk akan diputar kembali siang ini pukul 12.30 WITA.

Tak hanya itu, Cinepolis juga menyiapkan sejumlah film pilihan yang siap menghibur kamu.

Simak jadwal bioskop kesayangan kamu di Balikpapan dilansir laman jadwalnonton.com:

CGV Plaza Balikpapan

Terletak di Balikpapan Plaza lt. 1. Jl. Jend. Sudirman No. 1. Klandasan Ilir, Balikpapan

Attack On Titan: The Last Attack

Regular 2D, harga tiket Rp 40 ribu

Tayang pukul: 12.30, 15.30, 16.15, 18.20, dan 21.25 WITA