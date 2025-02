Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, Film Debut Akting Dahyun Twice Tayang di Sini

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Film debut akting Dahyun Twice berjudul You Are the Apple of My Eye masih tayang di sejumlah bioskop di Balikpapan hari ini, Minggu (23/2).

Dahyun Twice yang memerankan karakter Oh Seon Ah beradu akting dengan aktor tampan Jung Jin Young yang berperan sebagai Koo Jin Woo.

Baru-baru ini, keduanya juga bertamu ke rumah pesohor Raffi Ahmad yang merupakan rangkaian kunjungannya ke Indonesia dalam rangka promosi film You Are the Apple of My Eye.

Kunjungannya itu diunggah dalam kanal Rans Entertainment di YouTube, Sabtu (22/2).

Dahyun Twice dan Jung Jin Young ditemui istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina atau akrab disapa Gigi, dan sempat mencicipi sejumlah kuliner khas Indonesia.

Tayang di mana saja film You Are the Apple of My Eye? Kapan jadwal pemutarannya?

Simak jadwal bioskop kesayangan kamu di Balikpapan dilansir laman jadwalnonton.com:

CGV Plaza Balikpapan

Terletak di Balikpapan Plaza lt. 1. Jl. Jend. Sudirman No. 1. Klandasan Ilir, Balikpapan