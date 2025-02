Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, Film Oshi No Ko: The Final Act Tayang di Cinepolis

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Film Oshi No Ko: The Final Act masih bertahan di daftar now playing bioskop Cinepolis Living Plaza Balikpapan.

Buat kamu penggemar Oshi no Ko tentu tak akan melewatkan film yang dibintangi mantan member idol LOVE, Nagisa Saito, dan Asuka Saito yang merupakan generasi pertama dari grup vokal wanita asal Jepang, Nogizaka46.

Di film besutan sutradara Smith, Asuka Saito menjadi pemeran utama Ai Hoshino, sedangkan Nagisa Saito atau akrab disapa Naatan dipercaya memerankan karakter Ruby Hoshino.

Film ini menceritakan sosok Goro, seorang ginekolog yang diam-diam mengidolakan seorang penyanyi terkenal bernama Ai Hoshino (Asuka Saito).

Bak gayung bersambut, dia berkesempatan membantu persalinan Ai Hoshino yang membuatnya bahagia.

Sayangnya, kebahagiaan itu hanya sebentar, Goro tewas dalam sebuah tragedi.

Namun, dia terlahir kembali sebagai putra kembar dari Ai Hoshino yang diberi nama Aqua Hoshino.

Aqua Hoshino merupakan saudara kembar dari Ruby Hoshino (Nagisa Saito).