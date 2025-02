Jadwal Bioskop Samarinda Hari Ini, Film Cleaner Dibintangi Daisy Ridley Diputar di Sini

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Sejumlah film pilihan akan diputar di bioskop Samarinda pada hari ini, Rabu (19/2).

Ada film Cleaner garapan sutradara Martin Campbell yang siap memacu adrenalin kamu.

Aksi aktris cantik asal Inggris, Daisy Jazz Isobel Ridley atau Daisy Ridley di film Cleaner bisa disaksikan di bioskop Big Mall XXI, City Centrum XXI, dan Samarinda Square XXI.

Jadwal tayang selengkapnya maupun film pilihan lainnya seperti dilansir di jadwalnonton.com bisa dilihat di bawah ini:

Big Mall XXI

Terletak di Jl. Untung Suropati Nomor 8 Samarinda

Attack on Titan: The Last Attack

Regular 2D, harga tiket Rp 50 ribu

Tayang pukul: 12.20, 15.00, 17.40, dan 20.20 WITA