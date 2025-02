Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, 5 Februari, Film Nosferatu Tayang Perdana

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Film Nosferatu tayang perdana di bioskop di Balikpapan pada hari ini, Rabu (5/2).

Di bioskop CGV Plaza Balikpapan, film horor nominasi Oscar 2025 itu akan diputar pada pukul 13.10, 15.50, 18.30, dan 21.10 WITA.

Dilansir dari Antara, film Nosferatu menampilkan Bill Skarsgard sebagai Count Orlok, sosok Nosferatu alias vampir yang terobsesi memangsa wanita bernama Ellen Hutter yang diperankan aktris Lily-Rose Depp.

Film besutan sutradara Robert Eggers ini menampilkan latar cerita sebuah kota fiksi di Jerman, dan kawasan Baltik era 1830-an.

Mitos yang muncul di sana pada abad pertengahan mengenai vampir kejam dan brutal, serta membawa wabah penyakit dan kematian, sangat ingin dieksplorasi lebih mendalam oleh Robert Eggers dalam cerita fiksi Nosferatu yang ia tulis dan sutradarai.

Kemampuan akting Willem Dafoe yang mumpuni untuk setiap karakter yang ia perankan, semakin meningkatkan daya tarik Nosferatu versi Eggers, dkk sebagai tontonan tahun ini.

Terlebih, film adaptasi terbaru novel Bram Stoker, 'Dracula' (1897) itu telah masuk nominasi untuk empat kategori bergengsi di Academy Awards 2025 mendatang, yaitu 'Best Cinematography', 'Best Production Design', 'Best Costume Design', dan 'Best Makeup and Hairstyling'.

