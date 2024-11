Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, Gala Hanya Tayang di Cinepolis

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Film horor terbaru berjudul Gala 'When the grinding of teeth begins' hanya tayang di bioskop Cinepolis Living Plaza Balikpapan pada hari ini, Selasa (12/11).

Biokop yang terletak di Jalan MT. Haryono, Gunung Bahagia, Balikpapan itu juga akan menayangkan sejumlah film pilihannya yang sangat disayangkan untuk dilewatkan.

Ada film My Hero Academia: You're Next, Flow, Red One, Venom: The Last Dance, Santet Segoro Pitu, You Will Die in 6 Hours, dan The Wild Robot.

Simak jadwal bioskop kesayangan kamu di Balikpapan dilansir laman jadwalnonton.com:

CGV Plaza Balikpapan

Terletak di Balikpapan Plaza lt. 1. Jl. Jend. Sudirman No. 1. Klandasan Ilir, Balikpapan

My Hero Academia: You're Next

Regular 2D, harga tiket Rp 38 ribu

Tayang pukul: 15.45, dan 20.15 WITA