Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, Film Venom: The Last Dance Tayang Perdana

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Film Venom: The Last Dance mulai tayang pada hari ini, Rabu (23/10).

Bioskop CGV Plaza Balikpapan akan memutar film terakhir dari waralaba Venom yang diproduksi Sony Pictures itu pada pukul 12.15, 14.30, 16.45, 19.00, dan 21.15 WITA.

Film Venom: The Last Dance merupakan sekuel dari Venom (2018), dan Venom: Let There Be Carnage (2021) yang ceritanya masih meneruskan kisah Eddie Brock yang diperankan Tom Hardy bersama symbiote-nya, Venom.

Baca Juga: Ini Jadwal Debat Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan 2024

Film Venom: The Last Dance atau dikenal dengan Venom 3 garapan sutradara Kelly Marcel juga akan tayang di bioskop Cinepolis Living Plaza Balikpapan sebanyak 8 kali pada hari ini.

Simak jadwal bioskop kesayangan kamu di Balikpapan dilansir laman jadwalnonton.com:

CGV Plaza Balikpapan

Terletak di Balikpapan Plaza lt. 1. Jl. Jend. Sudirman No. 1. Klandasan Ilir, Balikpapan

Kemah Terlarang Kesurupan Massal

Regular 2D, harga tiket Rp 43 ribu