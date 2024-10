Berikut Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, Film Up Never Give Up Hanya Tayang di Sini

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Film bergenre horor Thailand berjudul The Cursed Land mulai dirilis di bioskop tanah air mulai hari ini, Rabu (9/10). Di Balikpapan, film yang mengangkat cerita horor berlatar agama Islam di wilayah Narathiwat, Thailand Selatan itu hanya diputar di CGV. Aktor Bront Palarae yang pernah membintangi film Pengabdi Setan 2 dan My Stupid Boss memerankan karakter Heem di The Cursed Land. Baca Juga: Belasan Pengusaha Tambang Siap Investasi di IKN, Sektor Ini yang akan Digarap Penasaran dengan cerita seutuhnya? Jam berapa tayangnya? Simak jadwal bioskop kesayangan kamu di Balikpapan dilansir laman jadwalnonton.com: 1. E-Walk XXI Terletak di Lantai 1 Balikpapan Superblok (BSB) Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan. Panda Plan Baca Juga: Jokowi Kembali Kunjungi IKN pada Jumat, Kali Ini Boyong 16 Pengusaha, Siapa Saja? Regular 2D, harga tiket Rp 40 ribu Tayang pukul: 14.35, 16.35, dan 20.40 WITA

