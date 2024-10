Jadwal Bioskop di Samarinda Hari Ini, Film Love in The Big City Hanya Tayang di Sini

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Film Korea terbaru berjudul Love in The Big City mulai tayang pada hari ini, Rabu (9/10). Samarinda Square XXI satu-satunya bioskop yang akan memutarkan film bergenre drama romantis yang menghadirkan plot twist menarik. Film Love in The Big City yang dibintangi aktris Kim Go Eun, dan aktor Steve Sanghyun akan diputar sebanyak tiga kali di bioskop Samarinda Square XXI, yakni pada pukul 12.10, 14.25, dan 19.00 WITA. Baca Juga: Petinggi TNI AU: Bandara IKN Layak untuk Uji Coba Terbang Pesawat Boeing 737 Pastikan kamu sudah membeli tiket untuk bisa menonton aksi Kim Go Eun yang akan memerankan karakter Jae Hee Informasi selengkapnya seperti dilansir di jadwalnonton.com bisa dilihat di bawah ini: Big Mall XXI Terletak di Jl. Untung Suropati Nomor 8 Samarinda Baca Juga: Investasi Masuk IKN Baru Rp 58 Triliun, Jokowi: Itu Duit Gede lho! Panda Plan Regular 2D, harga tiket Rp 50 ribu

