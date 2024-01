Jadwal Kick Off Laga Kontra Persipa Pati Berubah, CEO Persiba: Kami Sangat Kecewa

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Jadwal kick off laga lanjutan play off degradasi Liga 2 2023/2023 yang mempertemukan Persiba Balikpapan vs Persipa Pati di Stadion Batakan dimajukan.

Semula, kick off laga yang menentukan bagi kedua tim untuk menjaga peluang tidak terdegradasi ke Liga 3 dijadwalkan pukul 19.00 WITA pada Jumat (12/1)

Namun, akhirnya dimajukan menjadi pukul 16.00 WITA atau lebih awal tiga jam dari jadwal semula.

Terkait perubahan tersebut, CEO Persiba Balikpapan Ichsan Rachmansyah mengaku sangat kecewa.

"Kami sangat kecewa atas perubahan jadwal kick off," kata Ichsan dalam pernyataan resminya yang dikutip, Jumat (12/1).

Dia mengungkapkan jauh sebelumnya, panitia penyelenggara sudah bersurat ke segala bidang demi berlangsungnya pertandingan Persiba vs Persipa Pati.

Namun, lanjut Ichsan, pada akhirnya pihak kepolisian tidak memberikan rekomendasi pertandingan malam hari dikarenakan banyak pergelaran kegiatan di Balikpapan pada hari ini.

"Perpres menunjukkan bahwa sepak bola menjadi prioritas untuk dikembangkan, tetapi kami tidak melihat ada dukungan konkret dalam izin keramaian untuk menyelenggarakan pertandingan," keluh CEO Persiba Balikpapan. (mar1/jpnn)