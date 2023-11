Jadwal Bioskop Citimall Bontang XXI 2 November, Waktu Tayang 2 Film Ini Ditambah, Wah Seru!

kaltim.jpnn.com, BONTANG - Citimall Bontang XXI menambah waktu tayang dua film terbaru pada hari ini, Kamis (2/11).

Film Saranjana: Kota Ghaib akan tayang sebanyak 10 kali pada hari ini.

Film yang akan mengangkat kisah mistis dan misteri dari Kalimantan Selatan (Kalsel) akan tayang pada pukul 12.35, 13.05, 14.30, 15.00, 16.25, 16.55, 18.20, 18.50, 20.15, dan 20.45 WITA.

Berikutnya film Freelance yang pada hari ini akan tayang sebanyak tiga kali.

Selain dua film tersebvut, Citimall Bontang XXI juga masih menayangkan film Indigo: What Do You See? dan Di Ambang Kematian.

Berikut ini jadwal film yang akan tayang di bioskop Citimall Bontang XXI pada hari ini, 2 November 2023 dilansir dari 21cineplex:

Citimall Bontang XXI

Terletak di Citimall Bontang Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatam Bontang Selatan.

Harga tiket Senin-Kamis Rp 35.000, Jumat Rp 40.000, Sabtu/Minggu/Libur Rp 50.000.