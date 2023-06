Jadwal Bioskop di Balikpapan, 2 Juni 2023, Film Detektif Jaga Jarak Hanya Tayang di E-Walk XXI

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Film karya terbaru sutradara Rahabi Mandra berjudul Detektif Jaga Jarak tayang hanya di E-Walk XXI pada hari ini, Jumat (2/6).

Film bergenre drama komedi yang dibintangi sejumlah pemain, seperti Marthino Lio yang memerankan sosok Almond, pelawak Unang Bagito dkk tayang pada pukul 13.45, dan 15.45 WITA.

Selain Film Detektif Jaga Jarak, E-Walk XXI juga menyiapkan sejumlah tayangan unggulan, seperti The Little Mermaid, Spider-Man: Across the Spider-Verse, Fast X, dan Kandahar.

Sementara itu, Studio XXI Balikpapan akan menayangkan film Spirit Doll sebagai salah satu tayangan unggulannya pada hari ini.

Film bergenre horor yang dibintangi Anya Geraldine, Samuel Rizal, Elina Joerg, Anantya Rezky, dan Anette Edoarda itu akan tayang pada pukul 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, dan 21.00 WITA.

Berikut jadwal bioskop di Balikpapan pada hari ini, Jumat 2 Juni 2023 yang dilansir 21cineplex:

Terletak di Lantai 1 Balikpapan Superblok (BSB) Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan.

Harga tiket Senin-Kamis Rp 35.000, Jumat Rp 45.000, Sabtu/Minggu/Libur Rp 55.000.